Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar! Adana'da yüzde 66 azalma oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli haber geldi. Koca, son bir haftada alınan tedbirlerle korona salgınının hızının kesildiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında, "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik." dedi. "Adana’da vaka sayısı yüzde 66 azalma gösterdi." diyen Sağlık Bakanı Koca, "Temaslıların ne kadar erken tespit edersek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz" ifadesini kullandı. İşte Adana Valiliği'ni ziyaretinin ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından satır başları...

- Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik.

- Adana’da salgının eylül ayında pik yaptı. Adana örnek illerimizden biri oldu. Gereken tüm müdahaleler zamanında yapıldı. Acil önlemlerle şu an için artışın önüne geçildi.

- Son dönemde salgının hızı kesildi. Sağlık kuruluşlarımızdaki artan yük, giderek azaldı.

- Son 2 haftada Adana’daki vaka sayısı 3’te 1 oranında azaldı. Yani yüzde 66 oranında bir azalma söz konusu oldu. Bununla birlikte Covid-19 polikliniklere başvurular da yüzde 40’lara indi.

- İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 59, yoğun bakım yüzde 74, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 30. Bu anlamda bir sorunun olmadığını çok rahatlıkla söylemek mümkün.

- Adana'da büyüklerimizi daha iyi korumak konusunda daha duyarlı olmamız gerekiyor. Temaslıların ne kadar erken tespit edersek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Adana'da 228 filyasyon ekibi çalışıyor.

- Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri.

- Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz, yeni hastalar olarak dönüyor. Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum.