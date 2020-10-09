Skandalları bitmiyor! Dr. Ali Edizer, rest çekip tehdit etti: Sırlar bizimle mezara gider

"Açığa alınmak derken?"

Yaptığı paylaşımda 'Açığa alınmak derken?' sorusunu yönelten 'Menzilci' Ali Edizer, 'Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten.' sözleriyle birlikte 'Hukuk dairesinde sonuna kadar mücadele edeceğim' diye yazdı.