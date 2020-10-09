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Kazakistan’dan kritik karar! Pedofili suçlularının bilgileri erişime açıldı

KAZAKİSTAN’dan kritik karar geldi ve İçişleri Bakanlığı pedofili suçlularını isim isim yayınladı. Bakanlık suçluları utandırmak ve çocukları gelecekteki saldırılardan korumak amacıyla böyle bir adım attığını açıkladı.

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KAZAKİSTAN'da pedofili suçlularının bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.Pedofili suçlularına kimyasal hadım uygulanan ülkede pedofili suçundan tutuklanmış ve serbest bırakılmış 234 suçlunun isimleri, resimleri ve adres bilgileri kamuoyunun erişimine açıldı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, suçluları utandırmak ve çocukları gelecekteki saldırılardan korumak amacıyla böyle bir uygulamaya gidiliğini belirtti.

Web sayfasına yüklenen bilgilerde, "234 potansiyel tehlikeli pedofili listesi' başlığıyla pedofili suçlularına ait bilgiler yer alıyor.

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