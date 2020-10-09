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Adana'da motosiklet hırsızının savunması pes dedirtti: İnsanlık namına...

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da 5 motosikleti çalan birini de çalma girişiminde bulunun hırsız yakalandı. Çalıştıramadığı motosikletin üzerindeki parmak izlerini kaldırmak için bezle sildiği görüntüler izletilen hırsız, 'İnsanlık namına temizledim. İnsanlık öldü mü? Hırsızlık yapmıyordum' dedi, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, art arda park halindeki 5 motosikletin çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin Ramazan U. olduğunu belirledi.

Görüntülerden motosikletleri çalarken ve bir motosikleti çalıştıramayınca da parmak izlerini bezle silerken görülen şüpheli, suçüstü yakalandı. Ramazan U. ifadesinde, kullanırken yakalandığı motosikleti satın almak için deneme amaçlı sürdüğünü söyledi.

"İnsanlık namına temizledim"

Parmak izlerini silerken kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinin izlettirilmesi üzerine de  “İnsanlık namına temizledim. İnsanlık öldü mü? Hırsızlık yapmıyordum” diyen Ramazan U., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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