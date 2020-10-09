Emekli emniyet müdürü Antalya'da yolcu otobüsünde fenalaşarak öldü eşi feryat etti
Emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın (54), eşiyle birlikte Antalya'ya geldiği yolcu otobüsünde fenalaşması sonucu öldü. Acılı eş ise dakikalarca gözyaşlarına boğuldu.
Hatay'dan Antalya'nın Serik ilçesine gelen yolcu otobüsünde eşiyle seyahat eden emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın, aniden fenalaştı. Eşi Songül Aydın'ın çığlıkları üzerine sürücü, otobüsü yol kenarına çekip 112 Acil'i aradı.
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Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Aydın, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Songül Aydın ise “Ben sensiz nasıl yaşarım?" diyerek, gözyaşı döktü. Kadını, polisler ve sağlık ekipleri, teselli etmeye çalıştı.
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Otobüs yolcularından Mehmet Tatar, “Hatay'dan Antalya'ya geliyorduk. Ben de tüm yolcular gibi uyuyordum. Aniden bağrışma oldu. Şoför otobüsü yolun sağına çekerek durdurdu. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.
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