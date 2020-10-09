Emekli emniyet müdürü Antalya'da yolcu otobüsünde fenalaşarak öldü eşi feryat etti

Otobüs yolcularından Mehmet Tatar, “Hatay'dan Antalya'ya geliyorduk. Ben de tüm yolcular gibi uyuyordum. Aniden bağrışma oldu. Şoför otobüsü yolun sağına çekerek durdurdu. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.