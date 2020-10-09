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Otele kötü yorum yapan ABD'li turist hayatının şokunu yaşadı

TAYLAND'da bir otel hakkında kötü yorumlar yazan ABD vatandaşı tutuklandı. Otelle anlaşan turist özür karşılığında serbest bırakılacak.

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Gözde tatil yerlerinden Tayland'da bir otel hakkında kötü yorumlar yazan turistin başına gelmeyen kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu belirtilen turist, Sea View Resort otelini "modern kölelik" uygulamakla suçladı. Birkaç farklı yerde yorum yapan Wesley Barnes kısa süre içerisinde tutuklandı.

Ülkedeki hakaret yasası kapsamında tutuklanan Barnes, Tayland turizm yetkilileriyle anlaşmaya vardı. Barnes'tan internette yaptığı yorumları kaldırması ve dış basına detaylı bir metin göndermesi istendi. Ayrıca ABD'li turist hem otelden hem de Tayland turizm kurumlarından özür dilemek zorunda bırakıldı.

"Otel beni affetti"
Barnes'ın metninde, "Otel beni affetti ve suçlamaları geri çekti" ifadesi de bulunuyor. Otelden yapılan açıklamada ABD'li turistin anlaşma kapsamındaki bütün şartları yerine getirmesi durumunda suçlamaların geri çekileceği belirtildi. Wesley Barnes suçlu bulunsaydı iki yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

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