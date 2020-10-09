Kamyonet devrilince İstanbul'u istila ettiler! Uzmanların açıklaması endişe verici
İstanbul'da beş yıl öncesine kadar sadece Ihlamur Kasrı, Yıldız ve Fenerbahçe parkları gibi alanlarda görülen yeşil papağanlar, neredeyse her semtte geniş koloniler oluşturmaya başladı.
Tropikal iklim kuşu yeşil papağanların İstanbul’daki serüveni yıllardır adeta bir şehir efsanesi olarak dilden dile dolaşıyor. Ana vatanları Hindistan ve Pakistan olan yeşil papağanlar, son birkaç yıldır park ve bahçelik yerlerin yanı sıra artık megakentin yeşili bol mahallelerinde de görülür oldu.
Son olarak geçtiğimiz gün Fenerbahçe Orduevi’nin çevresinde sürü halinde görülen yeşil papağanlara ilişkin bilgi veren uzmanlar ise istilacı kabul edilen bu türün sayısındaki artıştan endişeliler.
Kent faunasının istilacı papağanlar nedeniyle bozulma riski altında olduğunu dile getiren biyolog, kuş gözlemcisi Kerem Boyla, yeşil papağan türünün popülasyonunda adeta patlama yaşandığını belirtti. Boyla yaptığı açıklamada şunları dedi:
İki seçenek söz konusu: “Dünyanın pek çok şehrinde kafesten kaçan, papağan veya muhabbet kuşu gibi türler doğal yaşamın içinde varlığını sürdürüyor. İstanbul’daki görüntünün benzerleri Amsterdam, Londra, Kalifornia gibi pek çok yabancı şehirde görmek mümkün. İstanbul’un papağanları için iki seçenek söz konusu."