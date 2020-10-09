Kamyonet devrilince İstanbul'u istila ettiler! Uzmanların açıklaması endişe verici

İki seçenek söz konusu: “Dünyanın pek çok şehrinde kafesten kaçan, papağan veya muhabbet kuşu gibi türler doğal yaşamın içinde varlığını sürdürüyor. İstanbul’daki görüntünün benzerleri Amsterdam, Londra, Kalifornia gibi pek çok yabancı şehirde görmek mümkün. İstanbul’un papağanları için iki seçenek söz konusu."