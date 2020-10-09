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Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın 489 çeyrek altın 799 liradan satılıyor

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altının gram fiyatı 489 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan çeyrek altın da 800 lira sınırına dayandı.

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Gram altın fiyatı, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisine paralel olarak haftanın son işlem gününe tarihi rekor seviyeden başladı.

Gram altın tarihi rekor seviyesini 489 TL seviyesine taşıdı. Altının gram fiyatı dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.87 oranında yukarıda bulunurken 487.52 TL seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 481 TL seviyesinde hareket ediyordu.

Çeyrek altın fiyatı 800'e yaklaştı

Çeyrek altın genelde birikim ve yatırımın en önemli simgeleri arasında değerlendiriliyor. Her zaman bir numaralı tercih olarak nitelendirilen çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde;

Bugün 792,10 TL'den alınan çeyrek altın 799,60 TL'den satılıyor.

Yarım altın ne kadar?

ALIŞ: 1.581,80

SATIŞ: 1.597,10

Tam altın

ALIŞ: 3.078,44

SATIŞ: 3.139,55

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ: 3.186,00

SATIŞ: 3.234,00

ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı ilişkin gelişmeler piyasaların dikkatinde kalmaya devam edecek.

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