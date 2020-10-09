BIST 1.157
DOLAR 7,94
EURO 9,37
ALTIN 488,63
HABER /  DÜNYA
ADV Özak Göktürk'te yeni bir yaşam başlıyor
ADV Bitcoin ile yüksek kazanç sağlayın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk devletlerine önemli mektup

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov'a mektup gönderdi

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlarına bir mektup yazdı. AZERTAC'ın bildirdiğine göre, Devlet Başkanı Aliyev mektuplarında, 27 Eylül´de Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı bir provokasyon daha yaptığını ve Azerbaycan yerleşimlerinin yanı sıra askeri mevzilere çeşitli yönlerden ağır toplar dahil çeşitli silahlarla ateş açtığını söyledi. Bu provokasyon sonucunda askerlerimiz ve siviller öldürüldü ve yaralandı. Azerbaycan Ordusu bir karşı saldırı başlattı.

"Yabacıları toprağımıza yerleştirmek istedi'' 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni saldırısının planlı bir askeri provokasyon olduğunu belirtti. Ermeni yönetiminin müzakere sürecini aksatmaya yönelik açıklamaları, Temmuz-Ağustos aylarında askeri provokasyonlar, yabancı vatandaşların Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında yasadışı olarak yerleştirilmesi; Ermenistan'ın saldırgan politikasından vazgeçmediğini ve yeni bir savaşa hazırlandığını gösterdiğine dikkat çekildi.

"BM kararlarına uygun olarak çözülmeli'' 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk norm ve ilkelerine ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiği şeklindeki tutumunu yineledi.

Cumhurbaşkanlarına teşekkür etti 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınan sınırlarının egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi gerektiğine ilişkin 28 Eylül 2020 tarihli Türk Konseyi açıklamasına değinen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; bu beyanatından dolayı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev ve Kırgız Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov´a teşekkür etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın 489 çeyrek altın 799 liradan satılıyor
Fransız Le Monde yazdı: Erdoğan, ABD ve Rusya ile alay ediyor onlardan korkmuyor
CNN muhabiri neye uğradığını şaşırdı! Önce bağırdı sonra kutuyu attı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar! Adana'da yüzde 66 azalma oldu
Türkiye’nin nüfusu 13 yılda 12,5 milyon arttı! En az nüfus bakın hangi ilde
Bilim Kurulu Üyesi Murat Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
ÖNCEKİ HABERLER
Aile hekimi değistirme formu 2020 nasıl doldurulur?
Tekirdağ'da cami bahçesinde öldürüldü! Katil zanlısı yakalandı: 3 kişiyi öldürecektim
Eşcinsel sevgilisiyle kiralık katil tutup, kocasını vurdurttu
Fahrettin Altun'dan ABD açıklaması: Üzerimize düşeni yapıyoruz
Bakan Adil Karaismailoğlu: Biz çalıştıkça yollarımızı tıkayan daha da artıyor
İnşirah süresi ne zaman okunur cuma günü ne zaman okunur?
Yorumlar 2 yorum