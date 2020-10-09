Tekirdağ'da cami bahçesinde öldürüldü! Katil zanlısı yakalandı: 3 kişiyi öldürecektim

TEKİRDAĞ'da geçtiğimiz günlerde cami bahçesinde ölü bulunan gencin katil zanlısı yakalandı. Gencin sırtına sapladığı bıçağı da cansız bedeni üzerinde bırakan katil zanlısı, kavga ettiği Burak Işık ve 2 arkadaşını öldürmek için evden çıktığını Işık'ı yalnız bulunca öldürdüğünü ifade etti.

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Çorlu'da önceki gün Camaliye Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki tarihi Fatih Camii'nin avlusunda Burak Işık, sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Katil, cinayette kullandığı bıçağı da Işık'ın sırtına saplanmış halde bıraktı. Olayla ilgili çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 güvenlik kamerasından, 700 saatlik görüntüyü izleyerek, katil zanlısının Hakan P. olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Hakan P., Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hakan P, ifadesinde, yaklaşık 2 ay önce Burak Işık ve iki arkadaşı ile caminin bahçesinde kavga ettiklerini söyledi. Bu nedenle üçünü de öldürmeyi planladığını ifade etti.

Ekmek bıçağıyla evden çıkmış

Olay, günü evden aldığı ekmek bıçağı ile birlikte Burak Işık ve onun iki arkadaşının peşine düştüğünü belirten Hakan P., cami bahçesinde yalnız kalan Işık'ın yanına giderek bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Hakan P., polisteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.