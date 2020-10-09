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Kübra Par'dan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili kulis: Büyük Türk yargısından korkuyorlarmış

Habertürk yazarı Kübra Par, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili duyumlarını aktardı. Par, Facebook, Twitter ve TikTok'un henüz bir karar vermediğini yazdı.

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Habertürk yazarı Kübra Par, kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak bilinen düzenlemeyle ilgili olarak kulis yazdı.

Türkiye'de büyük sosyal medya şirketlerinden bazılarına hukuki danışmanlık yapan bir ajansın sahibiyle sohbet ettiğini belirten Par, "Yeni sosyal medya düzenlemesinin şart koştuğu Türkiye’de temsilci bulundurma kriterine Facebook’un uymayacağı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

"Büyük Türk yargısından korkuyorlarmış yani"

"Hala kendi aralarında tartışıyorlarmış" dediğini aktaran Par, şöyle devam etti:

Esasında Twitter ve TikTok da kararını vermemiş. Hepsi diğerinin ne yapacağına bakıyormuş. Kanunla ilgili en büyük endişeleri atanacak temsilcinin başına bin bir türlü şey geleceğine dair endişeymiş. Büyük Türk yargısından korkuyorlarmış yani. Keşke haksız olduklarını söyleyebilseydik.

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