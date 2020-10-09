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Mersin'de ele geçirildi! Sahte 1 milyon 800 bin dolar

MERSİN'de piyasa sürülmek istenen 1 milyon 800 bin sahte ABD doları ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Mersin Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay'dan gelen 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları sahte ABD dolarlarını, piyasaya sürmek için müşteri aradıkları istihbaratını aldı.

Operasyonla suçüstü yakalandı

Şüphelileri yakalamak ve sahte paraları ele geçirmek için operasyon başlatan jandarma, 4 şüphelinin kimlik bilgilerini ve kullandıkları aracı tespit ederek takibe başladı.

Yapılan takip sonucunda şüpheliler, sahte ABD dolarını piyasaya sürmek isterken jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Zanlıların kullandığı araçta yapılan aramada, el çantasında ve bagajda destelenmiş banknottan oluşan 1 milyon 800 bin sahte ABD doları ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alanın şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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