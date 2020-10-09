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Luis Suarez'den itiraf: Günlerce ağlamıştım

Barcelona'da dile kolay 6 sezon geçiren Luis Suarez, kulübün ani kararıyla takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli golcü, eski kulübünün kendisine yönelik davranışından dolayı çok üzüldüğünü, günlerce ağladığını söyledi.

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2014-15 sezonu öncesinde Barcelona'ya transfer olan, orada 6 sezon geçirmesinin ardından yol verilen Uruguaylı yıldız Luis Suarez eski takımına karşı serzenişte bulundu. Ülkesinin Şili'ye karşı oynadığı maçın ardından Uruguay TV'ye demeç veren Suqarez, Barcelona'nın kendisine adil davranmadığını belirterek günlerce ağladığını itiraf etti.

"Her şeyden çok Barcelona'nın yaptıkları nedeniyle durumla pek iyi baş edemedim. İnsan, zamanının dolduğunu kabul etmeli" diyen Suarez, "Yaşadığım durum yüzünden günlerce ağlamıştım. Sonra keyfime bakmak, bir futbolcu olarak değer verilmek, sevilmek ve beni harika karşılayan kulübün ilgisini hissetmek için geri döndüm" diye konuştu.

"Nasıl üzüldüğümü bir eşim görmüştü"

"Bilinmeyen şeyler var" diye ekleyen Suqarez, "Ama Barcelona'ya gidip, 22 oyuncu arasında yer almadığınız için ayrı antrenmana gönderilmek...Başımı öne eğerek, nasıl üzüldüğümü gören bir eşimdi" ifadelerini kullandı.

"Messi’nin tepkisine şaşırmadım"

Bu görüntülerin ardından Messi de Barcelona’y tepki göstererek, Suarez'in 'daha iyi bir uğurlamayı hak ettiğini ama kulübün tavırlarına artık şaşırmadığını' söylemişti. Messi'nin bu açıklamasıyla ilgili de konuşan Uruguaylı yıldız, Arjantinli yıldızın davranışına şaşırmadığını söyledi.

Ayrılırken de gözyaşlarına hakim olamamıştı

Barcelona'da yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın kadrosunda düşünmediği Suarez'in takımla sözleşmesi feshedilmiş ve Uruguaylı golcü Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Uruguaylı golcü, tesislerden ayrılırken arabanın içinde de gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Suarez'le 2 yıllık sözleşme imzalayan Atletico Madrid, Barcelona'ya 6 milyon euro ödeyecek.

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