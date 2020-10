Luis Suarez'den itiraf: Günlerce ağlamıştım

2014-15 sezonu öncesinde Barcelona'ya transfer olan, orada 6 sezon geçirmesinin ardından yol verilen Uruguaylı yıldız Luis Suarez eski takımına karşı serzenişte bulundu. Ülkesinin Şili'ye karşı oynadığı maçın ardından Uruguay TV'ye demeç veren Suqarez, Barcelona'nın kendisine adil davranmadığını belirterek günlerce ağladığını itiraf etti.

"Her şeyden çok Barcelona'nın yaptıkları nedeniyle durumla pek iyi baş edemedim. İnsan, zamanının dolduğunu kabul etmeli" diyen Suarez, "Yaşadığım durum yüzünden günlerce ağlamıştım. Sonra keyfime bakmak, bir futbolcu olarak değer verilmek, sevilmek ve beni harika karşılayan kulübün ilgisini hissetmek için geri döndüm" diye konuştu.

"Nasıl üzüldüğümü bir eşim görmüştü"

"Bilinmeyen şeyler var" diye ekleyen Suqarez, "Ama Barcelona'ya gidip, 22 oyuncu arasında yer almadığınız için ayrı antrenmana gönderilmek...Başımı öne eğerek, nasıl üzüldüğümü gören bir eşimdi" ifadelerini kullandı.

