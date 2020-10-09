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İtalyan mevkidaşı ile görüşen Bakan Hulusi Akar'dan kritik Doğu Akdeniz mesajları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Guerini ile yaptığı görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmandırıldığına dikkat çekti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'ya gitti.

Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar’ın İtalya Savunma Bakanlığı'nı ziyareti dolayısıyla askeri tören düzenlendi.

Baş başa ve heyetler arası görüşme

Bakanlığa gelişinde Guerini tarafından kapıda karşılanan Akar, tören alanına geçti. Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Bakan Akar, tören kıtasını selamladı.

Tören sonrasında Akar ve Guerini önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel askeri ve güvenlik konularının yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarına yönelik harekatı ve savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, görüşmelerde, iki büyük Akdeniz ülkesi ve NATO müttefiki olan Türkiye ve İtalya arasındaki etkin iş birliğinin hem iki ülke hem de bölge için önem taşıdığını, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğu, Türkiye’nin tüm olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.

"Türkiye, elinden gelen gayreti göstermeye devam edecek''

Türkiye ile Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğunu, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğini ifade eden Akar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediklerini kaydetti.

"Ermenistan'a destekler kesilmeli''

Akar, ateşkesin, bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Ermenistan’a verilen desteklerin kesilmesi, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesinin önemini vurguladı.

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