Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifası onaylandı olağanüstü hal ilan edildi

KIRGISİZTAN Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkentte olağanüstü hal ilan etti.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Kubatbek Boronov’un istifasının kabul edildiği kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre ülkede yeni hükumet kurulana kadar hükumet üyeleri görevlerini yürütmeye devam edecek.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkentte olağanüstü hal ilan etti.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Haziran 2019’dan beri Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı olan Orozbek Opumbayev’i de görevden aldı. Ceenbekov ayrıca, Genelkurmay Başkanı Rahimberdi Duyşembiyev'in yerine 2011-2014 yıllarında Savunma Bakanı görevini yürüten Taalaybek Omuraliev'i atadı.

Kubatbek Boronov, 17 Haziran'da göreve gelmişti

Kırgızistan’da geçtiğimiz hafta sonu yapılan milletvekili seçimlerinin ardından siyasi partilerin üyeleri ve destekçileri, başkent Bişkek’te seçim sonuçlarını protesto etmişti. Pazartesi gecesi parlamento binası ve içinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı işgal edilmişti. Merkez Seçim Komisyonu (MSK), gösterilerin ardından seçimlerin sonuçlarını iptal etmişti. Sağlık Bakanlığı ise çıkan olaylarda bin 2 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.



Ülkede bugün Başbakanlık koltuğuna oturan Sadır Caparov’un taraftarları hükumet binası önünde barışçıl gösteri düzenliyor.