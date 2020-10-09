Mustafa Cengiz iki ismi bombaladı: Ne halt yedikerini anlatacağım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Biz ekim ayı hariç bütün maaşların hepsini ödedik. İki kişiye eksik ödedik. Herkes yüzde 15 indirimi kabul etti, onlar etmedi. Onların da ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an.'' dedi.

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Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 115. kuruluş yıl dönümümü sebebiyle Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabir ziyareti esnasında açıklamalarda bulundu.

''Bizim iki kırmızı çizgimiz var; biri Mustafa Kemal Atatürk, diğeri Ali Sami Yen'dir.'' diyen Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı; ''Batıdaki kulüplerin tarihini incelediğimizde İngiltere hariç çoğunun yabancılar tarafından kurulduğunu görüyoruz. Türk kulüpleri ise bu konuda önde. En büyük camia biziz. Bunu rakipleri ezmek için söylemiyorum, bu bir realite.

''Onların da ne halt yediğini anlatacağım''

Beni ibra etmeyenlere saygı duyarım. Ben gelecek yönetimler için çalışıyorum. Biz ekim ayı hariç bütün maaşların hepsini ödedik. İki kişiye eksik ödedik. Herkes yüzde 15 indirimi kabul etti, onlar etmedi. Onların da ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an.

''Abdurrahim ve Yusuf Bey'e saldırı var''

Yönetim beceriksiz! Bence de beceriksiz, 20 tane oyuncu alırdım, çekleri verirdim, giderdim! İbra olmasak ne olur, millet olmuyor! 'Veli yapıyor, sen de yap' diyorlar! Yapamam! Bunu yaparsak, gelecek kuşakları mahvederiz. Aile içinde kavga olur, olmazsa robotsunuzdur. Abdurrahim ve Yusuf Bey'e saldırı var. Bana çatmıyorlar, 'Bu yakında ölecek' diyorlar, onlara saldırıyorlar. Önümüzdeki hafta çok açıklama yapacağım.

''Seçimlere gitmek istiyorum''

Olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız ama pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Devletle yazışıyoruz, bize yer gösterin diyoruz. Ben bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum.

''Biz uyarırız, faul yapıyorsa söyleriz''

Ben 20 tane oyuncu alır sonra da eyvallah der giderdim. Herkes yapıyor, sen de yap diyorlar. Ben onun alasını bilirim ama yapmam, yapamam. Kötü örnek, örnek olamaz. Rakip camiada bir yönetici tavladan pul çalıyorsa, onun sorumluluğudur, camiayı bağlamaz. Biz uyarırız, faul yapıyorsa söyleriz.

''Seyircili oynamaya geçmemiz lazım''

İnsanlar sabah bir uyanıyor, virüs musibeti geldi. 'Bu bir rüya mı yoksa Walking Dead mi izliyoruz' diyorlar. İnsanların ödü kopuyor. Fakat bunu tamamen kapatırsak ekonomi ölür. Bilim Kurulu risk var demiş. Şu anda risk yok mu? Bakın kaç kişiyiz burada. İnşallah hanım izlemiyordur. İzliyorsa yandık. Evde torun var. Maske takarak, mesafeyi koruyarak, bu haftadan itibaren maçları seyircili oynatmamız lazım. Seyircili oynamaya geçmemiz lazım. Mutlaka bu haftadan itibaren yapmalıyız. Beni Fenerbahçeliler de destekler, çünkü Fenerbahçe maçı geçti. Ali Bey'e de söyledim, güldü. İkinci maç seyircisiz olabilir, o anda pandemi pik yapabilir.''