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Adana'da yoldan geçen sürücünün ihbarı cesede götürdü

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da sulama kanalında ceset görüldüğü ihbarı polisi harekete geçirdi. Bölgeye gelen polis, ulaştığı erkek cesedinin Abdülrezzak Demir'e (53) ait olduğunu belirledi. Soruşturma sürüyor.

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Merkez Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, polisi arayarak sulama kanalında erkek cesedi gördüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine su altı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Su altı polisinin kanaldan çıkardığı cansız bedenin Abdülrezzak Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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