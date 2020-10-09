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Manisa'da feci kazada berber hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'da ana yola çıkan tankere çarpan otomobil hurdaya dönüştü. Dehşete düşüren kazada, otomobil sürücüsü Adem Şimşek (26), hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Salihli ilçesi Alaşehir- Salihli kara yolu Kabazlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden Adem Şimşek yönetimindeki 45 SC 7288 plakalı otomobil, tarla yolundan ana yola çıkan Ferhat Yalabaç yönetimindeki 35 HRS 01 plakalı tankere çarptı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Şimşek, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tanker sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Berberlik yapıyormuş

Yaşamını yitiren Şimşek'in berber olduğu ve Salihli'nin kırsal Beylikli Mahallesi'nde oturduğu öğrenildi. Jandarma, tanker şoförü Yalabaç'ı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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