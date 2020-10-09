Göz gözü görmüyor! Hatay Belen'deki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
HATAY'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı.Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edilirken dumandan etkilenenlere, sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
Hatay'da büyük panik yaşanıyor. Belen ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. İki işyeri ve bir apartman alevlerden zarar gördü. Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.
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Hatay Belen ilçesine bağlı Sarımazı İssume Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın 2 apartmana, 1 restorana ve 2 araca sıçradı.
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Yangını kontrol altına almak için Hatay Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri çalışma başlattı.
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