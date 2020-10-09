Ordu'da eşcinsel sevgilisiyle kiralık katil tutup, kocasını vurdurttu

ORDU’nun Ünye ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı eşcinsel kadın ile kiralık katil tutarak, kocasını vurdurttu.

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Olay, ilçeye bağlı Çınarlık Mahallesi’nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşcinsel olduğu iddia edilen A.O., yine eşcinsel kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu. Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O.’nun kocası H.O.’yu, ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.

Kiralık katil tuttukları iddiası

Birlikte yaşadığı H.S. isimli kadın komşusu ile birlikte kiralık katil bulan A.O., iddiaya göre kocasını Çınarlık Mahallesi’nde silahla vurdurttu. Ağır yaralanan H.O. önce Ünye, ardından ise Ordu Devlet Hastanesine götürüldü.

Gözaltına alındılar

Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili Hasan Oğuz’un eşi Ayten Oğuz ile arkadaşı Hatice Sarı ve D.K. (16) ile B.S. (17) gözaltına alındı.

Tutuklandılar

İddiaya göre Ayten Oğuz'un anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmesi için bir kişi ile anlaştığı, arkadaşı ve yaşları 18’den küçük 2 kişiden yardım istediği öne sürüldü. Polisteki ifadelerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen Ayten Oğuz ile arkadaşı ve 2 kişi tutuklandı.

Polis ekipleri ismi açıklanmayan ve olayı gerçekleştiren saldırganı arıyor.