BIST 1.160
DOLAR 7,90
EURO 9,33
ALTIN 486,66
HABER /  YEREL
ADV Özak Göktürk'te yeni bir yaşam başlıyor
ADV Bitcoin ile yüksek kazanç sağlayın

Ordu'da eşcinsel sevgilisiyle kiralık katil tutup, kocasını vurdurttu

İhlas Haber Ajansı

ORDU’nun Ünye ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı eşcinsel kadın ile kiralık katil tutarak, kocasını vurdurttu.

Abone ol

Olay, ilçeye bağlı Çınarlık Mahallesi’nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşcinsel olduğu iddia edilen A.O., yine eşcinsel kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu. Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O.’nun kocası H.O.’yu, ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.

Kiralık katil tuttukları iddiası
Birlikte yaşadığı H.S. isimli kadın komşusu ile birlikte kiralık katil bulan A.O., iddiaya göre kocasını Çınarlık Mahallesi’nde silahla vurdurttu. Ağır yaralanan H.O. önce Ünye, ardından ise Ordu Devlet Hastanesine götürüldü.

Gözaltına alındılar
Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili Hasan Oğuz’un eşi Ayten Oğuz ile arkadaşı Hatice Sarı ve D.K. (16) ile B.S. (17) gözaltına alındı.

Tutuklandılar
İddiaya göre Ayten Oğuz'un anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmesi için bir kişi ile anlaştığı, arkadaşı ve yaşları 18’den küçük 2 kişiden yardım istediği öne sürüldü. Polisteki ifadelerinin ardından Ünye Adliyesi’ne sevk edilen Ayten Oğuz ile arkadaşı ve 2 kişi tutuklandı. 

Polis ekipleri ismi açıklanmayan ve olayı gerçekleştiren saldırganı arıyor.  

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çorum'da annesinin sevgilisinin tecavüz ettiği 3 yaşındaki erkek çocuk öldü! İfadeleri ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin 'Enis Berberoğlu' kararını sert sözlerle eleştirdi
Sinop'ta muhtar parmak ısırttı yıllık 50 bin lira köylünün cebinde kaldı
Mustafa Cengiz iki ismi bombaladı: Ne halt yedikerini anlatacağım
Konya'da yeni koronavirüs tedbiri! Yürüyüş ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
AYM'den flaş zorunlu trafik sigortası kararı! Aykırı bularak iptal etti
Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın 489 çeyrek altın 799 liradan satılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Kars eski Belediye Başkanı Bilgen tutukluluğuna itiraz etti
Adana'da yoldan geçen sürücünün ihbarı cesede götürdü
Abdurrahman Dilipak 'Fahişe' ifadesinden sonra tepki gösterdi: Bu işin öbür dünyası var
Abrurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye imalı çıkış: ''Bu işin öbür dünyası var''
Bursa İl Sağlık Müdürü Ömer Halim Kaşıkçı: Bir pozitif hastayı gelin başı yaptırırken bulduk
Gürhan Altundaşar kimdir kaç yaşında Merve Dzidar'ın eşi aslen nereli?
Yorumlar 3 yorum