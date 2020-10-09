Abdurrahman Dilipak 'Fahişe' ifadesinden sonra tepki gösterdi: Bu işin öbür dünyası var

İSTANBUL Sözleşmesi’ni savunan kadınlara “fahişe” diye hakaret eden Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ''AK Parti ve KADEM'in suç duyurularında son ifademi de verdim, hatırlatırım bir de bu işin öbür dünyası var.'' dedi.

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'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan ve onu savunan kadınlara 'fahişe' diyen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti'nin ve KADEM'in yaptığı suç duyurularına ilişkin olarak son ifadesini de verdiğini belirtti.

İfadesinin 200 sayfaya yakın olduğunu yazan Dilipak, "Hatırlatırım bir de bu işin öbür dünyası var." düşüncesini dile getirdi.

''Göz ardı ediliyor''

Dilipak, "Birileri 'İstanbul Sözleşmesi'ni gözümüze çok yaklaştırıp, arkasında CEDAW ve Lanzarote’yi gizlemeye çalışıyor. 'İstanbul Sözleşmesi' ile LGBT arasındaki bağ adeta göz ardı ediliyor." görüşünü savundu.

''Hatırlatırım bir de bu işin öbür dünyası var''

Dilipak, "Medyadaki rezillikler karşısında seslerini çıkarmayanların, bana karşı 81 ilde adliyelere koşmaları ilginç değil mi. Onlar ve Media’da onları alkışlayıp beni kınayanlar, ekleri ile ve avukat mütalaası ile birlikte 230 sayfayı bulan ifademi okuyacaklar mı acaba! Vuruyorsunuz bari dinleyin! Hatırlatırım bir de bu işin öbür dünyası var. 'Beyaz Türkler', 'Beyaz Kürtler', 'Beyaz solcular'dan sonra 'Beyaz Müslümanlar' mı ortaya çıkacak yoksa?" ifadesini kullandı.

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