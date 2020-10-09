Kırıkkale ve İzmir'de sahte alkol faciası! 7 kişi öldü 7 kişi komada

Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de de sahte alkol kullanan ve hastaneye kaldırılan 9 kişiden 7'si ise komada tedavisi sürüyor.

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Kırıkkale’de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 4 kişi Yüksek İhtisas Hastanesi, 3 kişide Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 gündür hastanede tedavi gören 7 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.







9 kişi hastaneye kaldırıldı

Öte yandan İzmir'de de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.