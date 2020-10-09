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Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Merve Nur Doğan adliyeye çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR'n Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride aranan Amara Doktor kod atlı Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu olan Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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3 Ekimde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki PKK'lı Amara Doktor kod adlı Müzeyyen Aydınlı'ya yönelik operasyonda ele geçirilen görseller üzerinde yapılan incelemelerde, teröristin yanında bulunan kişinin Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlendi.

Gözaltına alındı
Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve dağda bir süre kaldığı ortaya çıkan avukat Doğan, jandarma ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

'Bese' kod adını almış
Avukat Doğan'ın örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında sorgusu tamamlanan Doğan, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi.

Terörist Müzeyyen Aydınlı’nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konulurken, fotoğraflar arasında terörist Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi pozları ortaya çıktı.

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