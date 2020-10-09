Kemal Ademi'den Vedat Muriç cevabı: Oyun tarzlarımız uyuşmuyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, Vedat Muriç ile oyun tarzlarının uymadığını ifade etti. Eski takım arkadaşlarının kendisine Ibrahimovic diye seslendiğini belirten Ademi, 'ben onlara benim adım Kemal Ademi derdim' diye konuştu. Ademi, 'Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum. Tempolu futbolu seviyorum.' diye de ekledi.

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Fenerbahçe’de yeni transferi Kemal Ademi, sarı-lacivertli ekibin sabah antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Kemal Ademi, “Gerçekten burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya geleli 1 hafta oldu. Fenerbahçe fantastik bir kulüp. Oyuncuları ve teknik heyeti fantastik. Burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Farklı birçok ülkenin pasaportuna sahip olduğunu ve milli takımda görev alıp, almayacağını bilmediğini söyleyen Ademi, "Transfer sürecimde Vedat Muriç ile konuşmadım. Muriç'in Fenerbahçe'deki maçlarını izlemiştim, birçok gol attı. Kendisi büyük bir forvet. İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu. Eski takım arkadaşlarım bana öyle seslenirdi ama ben onlara benim adım Kemal Ademi derdim" ifadelerini kullandı.

"Ortalar bazen kafanıza bazen ayağınıza gelebilir"

Sarı-lacivertli ekipten Serie A ekibi Lazio’ya transfer olan Muriç ile aynı tarza sahip olmadığını dile getiren 24 yaşındaki golcü, "Vedat Muriç tarzı bir santrfor değilim. Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum. Tempolu futbolu seviyorum. Yaklaşık 1 haftadır buradayım ve burada çok fazla kaliteli orta yapıldığını gördüm. Ortalar bazen kafanıza bazen ayağınıza gelebilir. İsviçre'de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. Orada futbol biraz daha farklı" şeklinde konuştu.

3-4 sene önce bir sakatlık yaşadığını belirten Ademi, bu sakatlığı geride bıraktığını ifade etti. Fenerbahçe’ye transferinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen İsviçreli golcü, kariyer planlamasına dair ise konuşmak istemedi.

"Bu benim için çok iyi bir durum"

Büyük takımlarda forma rekabetinin her zaman olduğu belirten Ademi, "Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır. Erol hocanın Almanca konuşabilmesi benim için çok önemli. Anlamadığım bir şeyi kendisine sorabiliyorum. Takım içinde çok fazla Almanca konuşan futbolcu var, bu benim için çok iyi bir durum" dedi.

Kariyerli oyuncularla oynayacak olmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ademi, basketbolu da sevip, takip ettiğini, takım arkadaşlarıyla Fenerbahçe Beko maçı izlemek istediğini belirterek sözlerini noktaladı.