Rahip, kilisede iki kadınla porno film çekerken basıldı
ABD'nin Louisiana eyaletinin Pearl River kentindeki Saints Peter ve Paul Katolik Kilisesi'nin rahibi, kilisenin içinde iki kadınla porno film çekerken yakalandı.
ABD bu skandalla çalkalanıyor. Louisiana eyaletinin Pearl River kentinde bulunan Saints Peter ve Paul Katolik Kilisesi'nin rahibi Travis Clark, kilisenin içinde iki kadınla seks yapıp bunun filmini çekerken basıldı.
Nola.com'un aktardığına göre 30 Eylül'de meydana gelen durumu kilisenin yanından geçerken sahne ışıklarının geç saatte hâlâ yanıyor olduğunu gören bir vatandaş fark etti.
İçeriye bakan vatandaş, rahibin kilisenin apsisinde yarı çıplak iki kadınla seks yaptığını gördü. Rahibin, birlikteliklerini bir tripod üzerinde duran cep telefonuyla da kaydettiği belirtildi.
Görgü tanığı ihbarda bulunduktan kısa süre sonra kiliseye polis geldi. Cep telefonundaki kaydı izleyen polisler Rahip Travis Clark'ı "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına aldı.