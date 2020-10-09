Son dakika Türkiye, Midilli çevresinde NAVTEX ilan etti

TÜRKİYE'den Doğu Akdeniz'de son dakika NAVTEX ilanı geldi. Yunanistan'ın Lozan ihlali gerekçesiyle alınan yeni NAVTEX'in alanı Midilli çevresinde olacak..

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Türkiye ile Yunanistan, Ege Denizi'nde 'Milli Bayramlar' üzerine restleşti. Türkiye, Yunanistan'ın Lozan ihlali gerekçesi ile Midilli çevresinde NAVTEX ilan etti.

8-12 ve 26-28 Ekim tarihleri için NAVTEX ilan eden Türkiye'ye karşılık, Yunanistan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda atış eğitimi yapacak.

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