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Çanakkale'de mezar sergileyen firma astığı yazıyla şaşkınlık yarattı: Patron çıldırdı...

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE'de fuarda mermer sektöründe faaliyet gösteren firmalardan biri stant açtı. Fiyatları 750 lira ile 20 bin lira arasında değişen mezarlar ilgi görürken 'Şok, şok, şok, patron çıldırdı. 30 Şubat'ta ölene mezar bedava' diye yazı astı.

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Biga ilçesinde 9- 11 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı çok sayıda firmayı buluşturdu. Pandemi nedeniyle bu yıl fuara girişlerde HES kodu uygulaması yapılırken, maske, hijyen ve mesafe kuralına da dikkat ediliyor. Fuarda; tarım, hayvancılık ve teknolojileri üzerine birçok stant yer alırken, Biga´da 14 yıldır mermer mezar ürünler  üzerine faaliyet gösteren bir firma da mezarları sergiliyor.

Fuara özel indirimli, fiyatı 750 lira ile 20 bin lira arasında değişen mezarları görenler, ilk başta şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ancak sonrasında ise mezarlar ilgi görüyor.

Esnaf İbrahim Aktay, 'Şok şok, şok, patron çıldırdı. 30 Şubat'ta ölene mezar bedava' ve 'Maske-mesafeye dikkat, yoksa çalarım kapını' yazılarıyla standı daha ilgi çekici hale getirdi.

 "30 Şubat'ta ölmeyi başarana mezar bedava"

Biga’da 14 yıldır mermer sektörü üzerine çalıştıklarını belirten İbrahim Aktay (41), "Fuara gelen arkadaşlar mezar standını görünce şaşırıyorlar. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, 'Bedava mezar var mı?' diye soruyor. Biz de esprili yoldan bedava mezar olmadığını söyleyerek, '30 Şubat'ta ölene mezar bedava' diyoruz. Bu kampanyamız hep devam ediyor. 30 Şubat'ta ölmeyi başarana mezar bedava" dedi.

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