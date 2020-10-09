Bartın'da devasa kabakları görenler hayrete düşerek tek bir soruyu soruyor

"Bu nerede yetişmiş" diye soruyorlar

İbrahim Kerim (58) yetiştirdikleri kabakları görenlerin çok şaşırdığını söylerken, “Ben bu işe üç sene önce başladım. Hep organik gübre kullanıyorum. 10 kilodan bir başlıyor 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, 60 kiloya kadar çıktı. Her üç seneden beri yapıyorum. Görenler ‘hey Maşallah’ diyorlar. ‘Bu nerede yetişmiş?’ diye soruyorlar. Çok soran oluyor. Güzel satıyoruz. Müşterimizde var Galla Pazarında. Birde bunun yan geliri de var alıp satanlar çok. Biz organik yetiştirip satıyoruz.” Dedi.