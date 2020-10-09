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Koronaya yakalanan CHP Milletvekili Aziz Aydınlık yoğun bakıma kaldırıldı

CHP'de bir koronavirüs şoku daha! Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı.

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Daha önce sosyal medya hesabından koronavirüs testi pozitif çıktığını duyuran CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavisi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Aydınlık'ın durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

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