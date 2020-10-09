Yerli koronavirüs aşısından sonra ilacı da tamam Ankara'da sona gelindi
ANKARA'da, 3 üniversite ile işbirliğinde çalışmaları sürdürülen Covid-19 ilacında sona ulaşıldı. 'CNT002' isimli moleküle sahip ilacın virüsün akciğerdeki tutulumlarını ortadan kaldırdığı ifade edildi. Yüzde yüz yerli ilacın faz-2, faz-3 çalışmasında, 3 ay içinde hasta alımının tamamlanarak ilk sonuçların elde edilmesi planlanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, geçen salı günü ziyaret ettiği Ankara'daki Centurion İlaç'ın 75 kişilik ekip ile Covid-19'a yönelik yürüttüğü yerli ve milli ilaç çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı görüntülendi. 3 üniversite ile işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında 1 ay içinde ilacın insan deneylerine yaklaşık 100 hasta üzerinde başlanacak.
Yılda 25 milyon üretim: Klinik çalışmalarda kullanılmak üzere 20 bin adet Covid-19 ilacı üretildi. 'CNT 002' isimli molekülden üretilen Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek ilacın faz-2 ve faz-3 çalışmaları 3 ayda tamamlanacak. Faz çalışmaları tamamlanıp gerekli izinler alındıktan sonra ise yılda 25 milyon adet ilaç üretilebilecek.
Centurion Pharma Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ersin Erfa, Covid-19 ile birlikte yerli aşının öneminin görülmüş olduğunu söyledi. Covid-19'un tedavi protokolünde yazan bazı ilaçların da üretimini yaptıklarını kaydeden Erfa, Covid-19'a ilişkin iki ayrı ilaç çalışmalarının olduğunu kaydetti.
"Tüm dünyaya derman olabilecek bir ilacı Türkiye'de üretmeye başlayacağız"
Projeye mart ayında başladıklarını anlatan Erfa, "Covid-19'u tedavi edici, özellikle akciğer semptomlarını tedavi edici molekül üzerinde çalışıyoruz. İnsanlığa umut olacak, tedavi edici ilacı çıkarmayı ümit etmekteyiz. 3 ay içerisinde ilk sonuçları almış olacağız. 'CNT002' protokolünde faz-2'ye geldik. Faz-2, faz-3'ü beraber yürütmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki ay itibarıyla ilk hastaları almayı hedefliyoruz. 3 ay içerisinde sonuçlar çıkmış olacak. Sonuçlar çıktıktan sonra bilimsel otoriteler tarafından onaylanırsa, sadece ülkemize değil tüm dünyaya derman olabilecek bir ilacı Türkiye'de üretmeye başlamış olacağız" diye konuştu.