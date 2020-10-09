Yerli koronavirüs aşısından sonra ilacı da tamam Ankara'da sona gelindi

Yılda 25 milyon üretim: Klinik çalışmalarda kullanılmak üzere 20 bin adet Covid-19 ilacı üretildi. 'CNT 002' isimli molekülden üretilen Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek ilacın faz-2 ve faz-3 çalışmaları 3 ayda tamamlanacak. Faz çalışmaları tamamlanıp gerekli izinler alındıktan sonra ise yılda 25 milyon adet ilaç üretilebilecek.