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Palamut bolluğu bitti! Fiyatlar bir günde ikiye katlandı

İhlas Haber Ajansı

Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayan av sezonun ardından denize açılan tekneler bol miktarda palamut ile dönerken, bugün itibariyle palamut bolluğu yerini kıtlığa bıraktı.

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Trabzon Toptancı Balık hali ilk kez bugün az miktarda gelen palamut balığı ile en sessiz gününü yaşadı. Birkaç gün öncesine kadar 4-5 bin kasa palamut gelen palamut bugün itibariyle 250 kasaya kadar geriledi.

Balık haline gelen palamutun toptan fiyatı daha önceleri 7 TL’ye kadar düştüğü gözlenirken, bugün itibariyle bu rakam neredeyse iki katına çıkarak 12-14 TL’ye kadar yükseldi. Trabzon Toptancı Balık Hali komisyonculardan İhsan Sadıklar, bugün itibariyle sezonun en kıt gününü geçirdiklerini belirterek palamut avının seyrinin her zaman değiştiğini söyledi.


"Kıt günler geçiriyoruz"
Palamudun yanı sıra istavritin de hemen hemen olmadığını kaydeden Sadıklar, “Balığın azlığından dolayı sezonun en kıt günlerini yaşamaya başladık. Bugün palamut pek olmadı. Tekneler denizde olmasına rağmen balık az olduğundan yeterince avlanma yapamadılar. Zaman zaman böyle kıt dönemler yaşıyoruz bu sezon ise ilk kez böyle bir gün yaşadık. Palamudun durumu hiçbir zaman belli olmuyor. Bazen av veriyor bazen ise hiç vermiyor. Dolayısıyla av vermediği zaman böyle kıt günler geçiriyoruz.  Bugün balığın en az geldiği gün diyebiliriz. Hiç olmayan balık ise istavrit. Şu an mevsimi olmasına rağmen bu balık hemen hemen hiç yok. Mezgit ise ara sıra oluyor, oda fazla gelmiyor diyebiliriz. Umudumuz palamut idi. İnşallah tekneler palamuttan sonra hamsiye yönelecek. Bugün için durum vahim diyebiliriz” dedi.

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