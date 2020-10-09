Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerv miktarı daha fazla çıktı!
TÜRKİYE, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezerv miktarına yönelik tahmini yukarı yönlü revize edecek.Abone ol
Yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanması planlanıyor.
Bloomberg'de yer alan habere göre, Türk hükümeti daha önce 320 milyar metreküp olarak tahmin ettiği çıkarılabilir doğal gaz rezervinde önemli revizyona gidecek.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, keşfedilen doğal gaz sahasında rezerv tespiti amaçlı sondaj çalışmaları bu ay tamamlandı.
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