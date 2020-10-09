İkinci el online pazarda en çok satılan 10 marka belli oldu! Zirveyi bakın kim kaptı
INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları arasında ilk 3; Volkswagen, Renault ve Ford olarak belirlendi.
Eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti. İkinci el online pazarda, bu yılın eylül ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'nin ardından Renault ve Ford sıralandı.
Binek araçların payı yüzde 84
Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi. Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.
En çok satılan 10 marka
Bu yılın eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 594 adet satışla Volkswagen oldu. Renault 24 bin 490 adetle ikinci ve Ford da 19 bin 243 adetle üçüncü sırada yer aldı.
Yüzde 77'sini oluşturdu
Ardından 17 bin 117 adetle Fiat, 11 bin 240 adetle Opel, 10 bin 472 adetle BMW, 10 bin 107 adetle Hyundai, 9 bin 794 adetle Mercedes Benz, 8 bin 399 adetle Peugeot ve 7 bin 259 adetle Toyota sıralandı. Söz konusu markaların eylül satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.