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Rusya-Türkiye maçında Sloven hakem düdük çalacak

Demirören Haber Ajansı

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’ta Pazar günü Türkiye'nin Rusya’ya konuk olacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

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VTB Arena’da Pazar akşamı TSİ 21:45’te başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug düdük çalacak.

Jug’un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ve Grega Kordez üstlenecek. Mücadelenin 4’üncü hakemi Nejc Kajtazovic olacak.

Gruptaki puan durumunu hatırlatacak olursak;

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