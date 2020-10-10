Acun Ilıcalı ünlü isimlere faiziyle ödeme yapacak o davayı kaybetti
Acun Ilıcalı, 7 yıllık faiziyle beraber telif ödemesi yapacak. O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star gibi programlarda çalınan bazı şarkıların telif davası sonuçlandı.
Son zamanlarda TV8'deki radikal kararlarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, besteci ve söz yazarı Şehrazat ile geçtiğimiz haftalarda 'telif hakkı' üzerinden kapışmıştı. Şehrazat, Ilıcalı'nın bazı şarkıların telif paralarını ödemediğini iddia etmişti.
Telif kavgası üzerinden yaşanan bu gelişme geri planda kalırken Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan ‘Arnavut Kaldırımı’ adlı eserin 3 ayrı televizyon kanalındaki ‘O Ses Türkiye’, ‘O Ses Çocuklar’ ve ‘Rising Star’ adlı yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla ilgili Acun Ilıcalı’ya açtığı telif davasını kazandı.
Mahkeme, 55 bin 200’er lira tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş’a ödenmesine hükmetti.
Öte yandan Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne uçmak için 99.5 milyon TL'ye yeni bir uçak satın alması Şehrazat ile tartışmanın çıkış noktası oldu.