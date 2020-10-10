Acun Ilıcalı ünlü isimlere faiziyle ödeme yapacak o davayı kaybetti

Telif kavgası üzerinden yaşanan bu gelişme geri planda kalırken Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan ‘Arnavut Kaldırımı’ adlı eserin 3 ayrı televizyon kanalındaki ‘O Ses Türkiye’, ‘O Ses Çocuklar’ ve ‘Rising Star’ adlı yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla ilgili Acun Ilıcalı’ya açtığı telif davasını kazandı.