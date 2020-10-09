BIST 1.160
DOLAR 7,90
EURO 9,33
ALTIN 486,66
HABER /  YEREL
ADV Özak Göktürk'te yeni bir yaşam başlıyor
ADV Bitcoin ile yüksek kazanç sağlayın

Hakkari'de boş arazide 2 erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü Meşelik mezrasında boş arazide 2 erkeğe ait cansız beden bulundu. Jandarma tarafından alınan cenazeler Çukurca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Abone ol

Hakkari'nin Çukurca ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Kayalık köyü Meşelik mezrasındaki boş arazide, vatandaşlar bir kişinin cesedini buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada bir erkek cesedi daha bulundu.

Her iki cenaze, olay yerine çağrılan ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazelerin burada yapılacak işlemlerinin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılması bekleniyor. 


Valilik açıklama yaptı
Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde jandarmaya yapılan ihbarda, 'Çukurca ilçemiz Kayalık köyü Meşelik mezrasında arazide bir şahsın öldürüldüğü' şeklinde ihbar gelmesi üzerine yapılan araştırmada ikinci bir şahsın daha arazide cansız bedenine ulaşılmıştır. Konu bütün yönleriyle güvenlik güçlerimiz tarafından detaylı olarak araştırılmaktadır" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplandı kafası koptu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kırıkkale ve İzmir'de sahte alkol faciası! 7 kişi öldü 7 kişi komada
ÖSYM soru hazırlama uzmanı 2012 KPSS'de soruların nasıl sızdırıldığı açıkladı
Ordu'da eşcinsel sevgilisiyle kiralık katil tutup, kocasını vurdurttu
MHP'li Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin 'Enis Berberoğlu' kararını sert sözlerle eleştirdi
Sinop'ta muhtar parmak ısırttı yıllık 50 bin lira köylünün cebinde kaldı
Mustafa Cengiz iki ismi bombaladı: Ne halt yedikerini anlatacağım
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya-Türkiye maçında Sloven hakem düdük çalacak
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerv miktarı daha fazla çıktı!
Alanyaspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu
Koronaya yakalanan CHP Milletvekili Aziz Aydınlık yoğun bakıma kaldırıldı
Palamut bolluğu bitti! Fiyatlar bir günde ikiye katlandı
Gürhan Altundaşar kimdir kaç yaşında Merve Dzidar'ın eşi aslen nereli?
Yorumlar