İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplandı kafası koptu

Kaza, dün saat 17.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere mevkisi Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolunda seyir halinde olan iki otomobil ve 1 çekici henüz bilinmeyen bir nedenle kazaya yaptı.