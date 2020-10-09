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İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplandı kafası koptu

İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere mevkisinde iki otomobil ve bir çekicinin karıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, dün saat 17.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere mevkisi Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolunda seyir halinde olan iki otomobil ve 1 çekici henüz bilinmeyen bir nedenle kazaya yaptı. 

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Çarpışma sonucu araçların birinden uçan vatandaş, bariyerlere çarptı. 

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Boğaz kısmı bariyerlere çarpan şahsın başı gövdesinden koparak feci şekilde can verdi.

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Kaza da bir kişi de aracın içerisinde hayatını kaybetti. 

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