Antalya'da serbest kaldıktan 4 gün sonra yeniden hırsızlık yaptı

ANTALYA'da hırsızlık olayına karışmalarıyla gözaltına alınan 6 kişiden M.T., adli kontrolle serbest bırakılmasından 4 gün sonra yeniden hırsızlık yaptı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki turistik kapalı çarşıda 29 Haziran'dan bu yana birçok kez iş yerlerinin tezgahlarından giyim malzemesi ve dolaplardan içecek çalınması şikayetleri üzerine araştırma başlattı. Araştırmalar sonucunda hırsızlık yaptıkları belirlenen M.T., B.Ö., Suriye uyruklu İ.M. ile suça sürüklenen çocuklar V.K., Ö.Y., B.Y. ile B.B. farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

B.Ö. ile suça sürüklenen çocuklar V.K., Ö.Y., B.Y. ile B.B., haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler M.T. ve Suriye uyruklu İ.M. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.T. ve İ.M. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

4 gün sonra motosiklet hırsızlığı yaptı

Şüphelilerden M.T., adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından 4 gün sonra motosiklet hırsızlığı suçundan S.İ. ile birlikte yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Cumhuriyet Savcısı'nın sorgusunun ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.