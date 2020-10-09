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Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: İşgalden kurtarıldı

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, Ermenistan’dan Mingaçevir bölgesine fırlatılan bir füzenin imha edildiği ve birkaç köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı.

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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Cephe hattında şiddetli çatışmalar devam ederken Azerbaycan ordusu, Ermenistan’dan fırlatılan füzeyi imha ettiğini duyurdu. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardığını açıkladı. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan’dan Mingaçevir yönüne atılan balistik füzenin Azerbaycan füze savunma sistemleri tarafından tespit edildiği ve 20 kilometreden fazla bir yükseklikte imha edildiği ifade edildi.



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