TTK'ya Armutçuk Müessese'sine bağlı 62 madencide koronavirüs tespit edildi!

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde, iki gün önce 300 işçiye yapılan Covid-19 testinde 19 işçinin de pozitif çıkmasıyla sayı 62'ye çıktı.

Abone ol

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, toplam 1080 işçiden 62'sinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu kaydetti.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nde işçilerde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine iki gün önce 300 madenciye corona virüs testi yapıldı. Test yapılan madencilerden 19’unda koronavirüs tespit edildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, müessesede kısa sürede toplam 1080 işçiye test yapıldığını söyledi.

Armutçukta 62’ye yükseldi

Şu anda testi pozitif çıkan toplam 62 işçinin evlerinde tedaviye alındığını ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:

Koronavirüs etkilerini sıkça yaşıyoruz Zonguldak ve TTK’da. Son günlerde minimuma düşmüştü vakalar. Yalnız cuma gününden itibaren Armutçuk´ta anlaşılmaz derecede sayılarımız arttı. Cuma günü 14 olan vaka sayımız Armutçukta 62’ye yükseldi. Filyasyon ekibinin belirlediği 150 arkadaşımız da ev karantinasına gönderildi. Sevindirici olan durumu ağır olan yok. Hepsi evlerinde tedavi görüyor. Şu an Armutçuk'ta yoğun önlemler alınmakta ve çalışmalar devam etmekte.