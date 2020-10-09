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Pakistan'dan sosyal medya platformu TikTok'a engel

ABD'nin TikTok mücadelesinin ardından Pakistan'da da benzer adım atıldı. Ülkenin telekomünikasyon kurumu, 'ahlaksız içeriği' filtreleyip yasaklama konusunda başarılı olamaması gerekçesiyle platformu engelledi.

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Pakistan Telekomünikasyon Kurumu'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin menşeli TikTok video uygulamasının ahlaksız ve uygunsuz içeriği filtrelemediği belirtildi. Kurumdan Reuters’e yapılan açıklamada, “Toplumun farklı kesimlerinden video paylaşım uygulaması TikTok’ta paylaşılan ahlaksız ve uygunsuz içeriğe yönelik gelen şikâyet sayılarından dolayı Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, uygulamanın engellenmesi konusunda talimat yayımladı" ifadelerine yer verildi.

TikTok'un konu hakkında bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, TikTok'un yasadışı içeriği kontrol etme konusunda tatmin edici bir mekanizma sunması durumunda, kurumun kararını gözden geçireceği ifade edildi. TikTok’tan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce de bazı uygulamaları yasaklamıştı

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu, daha önce de çöpçatanlık ve canlı yayın uygulamaları Tinder, Tagged, Skout, Grindr ve SayHi'in yasalara uygun davranmadığından dolayı yasaklandığını açıklamıştı.

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