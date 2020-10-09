Amazon yeni elektrikli aracını tanıttı tarih verdi

Şirket, Şubat ayında elektrikli araç üreticisi Rivian‘dan özel olarak araç siparişi yaptığını açıklamıştı. The Verge’de yer alan habere göre, Amazon 2022‘ye kadar yollarda 10 bin ve 2030‘a kadar 100 bin adet elektrikli araç kullanmayı planlıyor.