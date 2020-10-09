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Joachim Löw'ün mest olduğu Türk: Kim bu çocuk?

Joachim Löw, Almanya ile Türkiye'nin 3-3 berabere kaldığı maçta bir gola tıp harika bir performans ortaya koyan Efecan Karaca'ya hayran kaldı ve Şenol Güneş'e 'Kim bu çocuk?' diye sormayı ihmal etmedi.

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Almanya’yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız tarihi gecede gündem Efecan Karaca’ydı. Maçtan sonraki gün bile Alanyasporlu yıldızın performansı ve hikayesi çok konuşuldu.

2. Lig’den bu yana Turuncu-Yeşilli formayı giyen, Şenol Güneş döneminde A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başaran ve Almanlar’a karşı kariyerinde ikinci kez 11’de Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren 31 yaşındaki Efecan, ortaya koyduğu performansla herkesi mest etti.

“Kim bu çocuk''
Fanatik'in haberine göre; attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğendi. Gol düellosuna sahne olan maçın ardından Şenol Güneş’le vedalaşırken kısa bir maç değerlendirmesi de yapan dünyaca ünlü hoca, Efecan Karaca’yı kast ederek, “Kim bu çocuk! Daha önce adını duymamıştım. Yine iyi bir yetenek çıkarmışsın” ifadeleriyle Güneş’e övgü yağdırdı.

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