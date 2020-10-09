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Sakarya'da köpekten kaçmak isteyen çocuk canından oldu

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkup kaçarken duble yola çıkan 13 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Çocuk, olay yerinde hayatını kaybederken; otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda; alınan bilgiye göre, yol üzerindeki bir çiftlikte oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Cihan, karşısına çıkan köpekten korkup kaçmaya başladı. Köpeğin peşinden geldiğini fark eden çocuk, panikle araçların süratli şekilde geçtiği duble yola fırladı. Yolda refüj bölümüne geçmeye çalışan Cihan'a Kaynarca istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan A.G. idaresindeki 81 AAS 910 plakalı Lada marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan çocuk, kanlar içinde kalırken; otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki bir kişi ise hafif yaralandı.

Otomobil sürücüsü araçtan inip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 13 yaşındaki Cihan'ın cansız bedeni, savcı incelemesi sonrası cenaze aracıyla Kaynarca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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