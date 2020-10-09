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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85' eulaştı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da cuma günü iş çıkışı ve yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 85'e ulaştı. Metrobüs duraklarında da insan yoğunluğu oluştu.

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İSTANBUL genelinde cuma günü iş çıkışı ve yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 17.45'te yüzde 80 olan yoğunluk, iş çıkışıyla birlikte saat 18.30'da yüzde 85 oldu.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Öte yandan; metrobüs duraklarında da insan yoğunluğu yaşanırken; özellikle Cevizlibağ metrobüs durağında ve üst geçitte kalabalık oluştu.

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