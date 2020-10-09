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Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ'a operasyonu 8 tutuklama

Demirören Haber Ajansı

OSMANİYE merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Osmaniye merkezli yapılan operasyonda Ankara, İstanbul, Mersin ve Elazığ'da 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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