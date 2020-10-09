İkna edilen PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu 2014- 2020 tarihleri arasında Irak'ın Metina, Şengal ve İran'ın Kalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen PKK'lı bir terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut bölgesindeki güvenlik güçlerine teslim oldu.

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VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinden 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan terörist ile temas sağladı. Jandarma ekiplerince ikna edilen terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kotul Piyade Hudut Üs Bölgesi'ndeki askerlere teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2014-2020 yılları arasında Irak'ın Metina, Şengal ve İran'ın Kalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. İsmi açıklanmayan terörist, işlemleri için Van İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.