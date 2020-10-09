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ABD basınından Türkiye için bomba doğalgaz iddiası

Amerikan Bloomberg ajansı, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezerv miktarının, son açıklanandan daha fazla olacak şekilde revize edeceğini iddia etti.

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Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz sahasındaki rezerv miktarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etmeyi beklediği ileri sürüldü. Bloomberg ajansının haberine göre yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanması planlanıyor. 

Keşif 21 ağustos'ta açıklanmıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada cuma günü büyük bir müjde vereceklerini duyurmuş, 21 Ağustos'ta da "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda'' demişti. 

Erdoğan, bulguların daha büyük rezervlerin habercisi olduğunu aktarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmayı hedeflediklerini kaydetmişti.

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