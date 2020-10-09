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ABD'de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

Demirören Haber Ajansı

ABD’nin Teksas eyaletinde yapılan aramada bir minibüsün bagajında karton kutuda saklanan 13 göçmen yakalandı.

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ABD'de şeytanın aklına gelmeyecek bir olay yaşandı. Meksika sınırından ABD'nin Teksas eyaletine kaçak yollarla geçen 13 göçmen, bir minibüsün bagajına yerleştirilen karton kutularda paketlenmiş olarak bulundu.

Yetkililer, göçmenlerin 3 Ekim'de ABD'nin Interstate Highway 35 karayolu üzerindeki Laredo'nun kuzeyindeki bir kontrol noktasında bantla kapatılmış kutularda sıkıştırılmış halde bulunduğunu ifade etti.

Şoför gözaltına alındı

Yetkililer, kaçak göçmenleri sınırda yapılan arama sırasında bir sniffer köpeğin uyarı vermesi sonucu tespit edildiğini açıkladı. Kaçak göçmenler tutuklanırken; göçmenleri taşıyan ABD vatandaşı şoförün gözaltına alındığı ifade edildi.

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