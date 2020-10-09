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Çanakkale'deki fuarda mezar sergileyen firmadan şaşırtan yazı

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda mermer sektöründe faaliyet gösteren bir firma, stant açtı. Fiyatları 750 lira ile 20 bin lira arasında değişen mezarlar ilgi görürken; firma, "30 Şubat'ta ölene mezar bedava" şeklinde yazı astı.

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ÇANAKKALE'nin  Biga ilçesinde 9-11 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, çok sayıda firmayı buluşturdu. Pandemi nedeniyle bu yıl fuara girişlerde HES kodu uygulaması yapılırken; maske, hijyen ve mesafe kuralına da dikkat ediliyor.

Fuarda; tarım, hayvancılık ve teknolojileri üzerine birçok stant yer alırken; Biga'da 14 yıldır mermer mezar ürünler üzerine faaliyet gösteren bir firma da mezarları sergiliyor. Fuara özel indirimli, fiyatı 750 lira ile 20 bin lira arasında değişen mezarları görenler, ilk başta şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ancak sonrasında ise mezarlar ilgi görüyor.

Esnaf İbrahim Aktay, "Şok şok, şok, patron çıldırdı. 30 Şubat'ta ölene mezar bedava" ve "Maske-mesafeye dikkat, yoksa çalarım kapını" yazılarıyla standı daha ilgi çekici hale getirdi.

Biga’da 14 yıldır mermer sektörü üzerine çalıştıklarını belirten İbrahim Aktay (41), "Fuara gelen arkadaşlar mezar standını görünce şaşırıyorlar. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, 'Bedava mezar var mı?' diye soruyor. Biz de esprili yoldan bedava mezar olmadığını söyleyerek, '30 Şubat'ta ölene mezar bedava' diyoruz. Bu kampanyamız hep devam ediyor. 30 Şubat'ta ölmeyi başarana mezar bedava" dedi.

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